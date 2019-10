Adobe zieht Venezuela den Software-Stecker

Die Betroffenen haben noch bis zum 28. Oktober die Möglichkeit, ihre Daten herunterzuladen. «Nach dem 28. Oktober werden Sie keinen Zugang mehr zum Nutzerkonto, zu Adobe.com und zu Software oder Diensten von Adobe haben», schrieb der Konzern in einem am Montag veröffentlichten Supportdokument. Gemäss den Angaben dort dürfen die unsanft hinauskomplimentierten Kunden noch nicht einmal auf eine Rückerstattung der Abogebühren hoffen: «Wir sind dazu nicht in der Lage» Trumps Dekret würde sämtliche Finanztransaktionen verbieten, auch Kostenerstattungen.

Das ist äusserst einschneidend: Adobe ist nicht nur für die Bildbearbeitungssoftware Photoshop bekannt, sondern stellt auch Programme für die Produktion von Büchern, Zeitungen, Drucksachen, Video und Audio her. «Diese Nachricht ist nicht nur eine Katastrophe für Gestalter und Freelancer, sondern auch für NGOs und Medienunternehmen», kommentiert «The Verge». Die Newsplattform hat in einem Beitrag verzweifelte Tweets von Betroffenen aufgegriffen. Gabriela Yanez, eine venezolanische Gestalterin, schreibt: «Ich habe keine Lösung gefunden, ich werde alles verlieren, was in meinem Behance-Konto und bei anderen Diensten gespeichert ist.»

About @AdobeI didn't find any solution. My account will be suspended. I will lose everything of my Behance account and other services.We need to start again. For all the Venezuelans citizens, refugees and immigrants...This is just unfair.#Adobe#Venezuelans#Venezuelapic.twitter.com/DIyAa0AZ23 — Gabriela Yanez (@faintenkiu) 7. Oktober 2019

Behance ist Adobes Plattform für Kreative, die dort ihre Arbeiten präsentieren und Kunden akquirieren. «Wir müssen neu anfangen. Für venezolanische Bürger, Flüchtlinge und Immigranten... Das ist einfach unfair», endet Yanez ihren Tweet.

«Nationalität als Strafe»

Auch andere sehen das so: Daniel Arzola ist Künstler und schreibt, diese Massnahme verschlimmere den Albtraum, in dieser Zeit in Venezuela zu leben. Die «Nationalität ist zur Strafe geworden». Gesperrt werden auch Venezolaner ausserhalb ihres Heimatlandes, allein aufgrund der Nationalität.

Lo que @Adobe está haciendo en Venezuela empeora la pesadilla de ser venezolano en este momento, se está vulnerando la principal herramienta de trabajo de millones de trabajadores audiovisuales, para los cuales la nacionalidad se ha vuelto un castigo. — Daniel Arzola (@Arzola_d) 8. Oktober 2019

Adobe setzt seit 2011 auf ein Mietmodell in der Cloud. Das trägt den Namen Creative Cloud und setzt voraus, dass die Nutzer die Programme auf Monats- oder Jahresbasis mieten. Die neuen Versionen werden seit 2012 nicht mehr ohne Abo angeboten, und Adobe hat den Vertrieb der klassischen Kaufprogramme 2017 endgültig eingestellt. Damit zeigt sich, wie gross die Abhängigkeit der Nutzer mit der Cloud geworden ist. Ein klassisches Kaufprogramm, so wie es noch in den Nullerjahren üblich war, würde sich weiter benutzen lassen, selbst wenn der Hersteller es nicht mehr offiziell unterstützt. Doch ein Mietprogramm funktioniert ohne den Serverzugang nicht.

Adobe schreibt auf Anfrage, man bedauere die Unannehmlichkeiten und werde die Situation weiterhin verfolgen und gegebenenfalls wieder informieren. Doch solange Trump sein Dekret nicht zurückzieht, wird das den Venezolanern nicht helfen. Eine Lösung wäre gewesen, für solche Situationen Kaufversionen der Programme anzubieten, die auch offline funktionieren würden. Ob das in Erwägung gezogen worden ist, wollte Adobe nicht kommentieren.