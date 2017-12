SMS vom Samstag, 30. Dezember

Die SMS im Überblick

Zu verschenken





Zweierbett mit Lattenrost, 90 x 200 cm. Eine Matratze. Region Sumiswald. 079 506 15 31



Kleinbackofen. Wenig gebraucht. 079 337 08 94



Ikea Kindersitz, respektive Hochsessel (Essen). In Biglen. 031 701 08 41



Diaprojektor mit Tisch und Leinwand. In Aeschau. 032 341 88 85



Carvingski, Rossignol X-Fight 1, 174 cm, 116/68/100 R16, Belag und Kanten top. Abzuholen in 3800. 079 261 04 80



Pferdepuzzle mit 1000 Teilen und Hundepuzzle mit 500 Teilen. Beide eingerahmt. Bitte SMS. 079 710 73 05



Noëlinis. Abzuholen in Thun. 078 892 36 41



Drei funktionstüchtige Nokia Handys. In Originalverpackung. 079 218 47 15



Kerzenreste. 079 287 51 19



Korkzapfen in vielen Grössen und Varianten. Nur SMS. 079 203 21 55



Coop Trophy: Sechs volle Sammelkarten für Bratpfannen. Bitte SMS. 079 680 00 15



Drei Bücher von Dan Brown: «Das verlorene Symbol», «Inferno» und «Origin». Alle erst einmal gelesen. Abzuholen in 3303. 079 456 14 51





Gratis gesucht





Samsung TV-Fernbedienungsgerät. O79 122 32 25



Legos. Unsere drei Kinder haben das Bauen entdeckt . 079 482 35 71



Sitz für auf Schlitten. Region Münchenbuchsee. Bitte SMS. 078 793 23 32



Tracht mit Zubehör. 079 622 48 90



Tripp Trapp. 079 360 31 53



Alles, was mit Modelleisenbahnen zu tun hat. I säge härzlech danke. 079 884 44 53



Kinderskidress, Kombi, Grösse: 116, 104, 98. Gebraucht, bitte aber noch ganz. Danke. 077 411 01 35



Fahrtüchtiges Velo/Bike für Teenager. In 3360. 077 402 75 08



Duplo für Eisenbahn. Mein Junge freut sich darüber. Komplett oder nur Schienen. Gern per WhatsApp oder SMS. Danke im Voraus. 079 826 98 33



Mikrowelle für Flüchtlingsfamilie. Alter spielt keine Rolle, sollte nur funktionsfähig sein. 079 582 78 57



Das Weihnachtsbüechli „Dr automatisch Wiehnachtsstärn“ von Urs-Felix Aemmer. Es ist leider vergriffen. Vielen Dank. 076 480 03 46.



Brezeleisen. Danke. 076 735 00 30



Schönen Bilderkalender. Im Raum Thun. 076 735 00 30



Terraband. Porto wird übernommen. 079 823 80 97







Diverses





Verloren: Meine Regenbogen-Halskette. Zwischen Coop und MM Uetendorf. Freue mich, wenn sich jemand meldet. 079 524 80 44