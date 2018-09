SMS vom Donnerstag, 20. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Outdoor-Gaskugelgrill. 079 253 46 93



„Rolf Benz“-Sofa, Leder, weiss. 079 451 89 92



Konfigläser, 450 gr, mit Schraubverschluss, rot-weisse Deckeli. Abholen in 3422. Nur SMS. 078 640 04 63



Ca. 50 Konsalik-Bücher, nur en bloc. Christbaumschmuck und -halter. Stehlampe schwarz. Abholen in Thun. 079 200 60 87



Ca. 200 Cora-Liebesromane (Julia, Bianca, Romana, Tiffany, Baccara, usw.) Abzuhohlen in 3208. 079 768 73 13



Computertisch auf Rollen, B: 78/100 cm, eine Seite abklappbar, T: 60 cm, H: 69/90cm, verstellbare Schubladen für Tastatur und Printer. Muss abgeholt werden. Nur SMS. 079 722 29 58



Gut erhaltene Matratze: 160cm x 200cm, Gemeinde Sumiswald, 079 390 75 22



Fensterladen, Alu, hellgrau, Höhe: 1,34 m, Breite: 1,25 m, 2 Flügel.

079 767 99 14



Abfallcontainer: 800 L, Stahl. Abzuholen in Steffisburg. 079 327 52 16



Jurasteine für Gartengestaltung, ca. 1-2 Kubik. Bei Herzogenbuchsee. 079 471 44 32



Massagegerät „Chi Swing“, neuwertig. Muss abgeholt werden. Nähe Thun. 079 780 83 21



Bett: 190 x 90 cm, Metallgestell, einfacher Lattenrost und gute Matratze. Abzuholen in Ittigen. Nur SMS. 079 381 63 07



Ältere Sonnenstore für die Beschattung von Tieren. Breite: 3,3m inkl. Halterung. Abzuholen in Herzogenbuchsee.

078 721 02 23



2 stöckiger Chinchillakäfig, Attika mit Gitter. Höhe: 116cm, Breite: 78 cm, Tiefe: 60 cm. Auch geeignet für Balkon. 078 673 33 02



Holzspielzeug: Bauklötze, Dörfli, Brio-Bahn. 077 476 72 49







Gratis gesucht



Einen funktionstüchtigen Receiver. Bitte per sms.

078 212 24 76



Alles aus Zinn, kann auch defekt sein.

079 342 13 10



Kaninchenstall für 2 Kaninchen, wenn möglich doppelstöckig. Bitte nur SMS. 079 291 75 20



In der Region Burgdorf: Fussballtor. 079 361 10 37



Sportwolle, nicht schwarz. 078 867 15 44



Fahrtüchtiges Stadtvelo für 14-jährigen Schüler. 076 574 73 14



Legoteili. 079 657 96 43



Figuren der Migros-Wichtel und Migros-Superhelden. 079 257 61 34



Damenvelo. 079 735 09 31



Villech steit amene Ort ä Öpfupflücker ume wo nüm brucht wird? 079 296 74 00



Rückenspritze und Dörrex. 079 320 99 94



Wo stehen ungebraucht Milchkannen herum. Von klein bis Gross. 078 813 34 88



äs wätterfeschts runds tischli mit 2 stüeu? Bitte nume sms. 079 359 31 89



Migros-Chläberli. Porto wird vergütet. 079 225 17 60



Bügel-Glasflaschen, 1 Liter, 25 Liter Mostflaschen aus Glas. 079 819 50 20



Kunststoff Waschtrog für Montage in Atelier. Bitte SMS. 079 912 74 71



«Swissskills 2018»- Rucksack. 078 795 34 60





Diverses



Verloren letzten Montag im Coop-Jegenstorf: zwei 100er-Noten. Ich bitte den ehrlichen Finder, sie am Kiosk abzugeben. Danke. 079 316 42 92



Vermisst: Mobile-Telefon, Marke Nokia. In schwarzem Stoffsäcklein mit Kordel. SMS an: 079 733 24 58