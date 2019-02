Das neue Langenthaler Subzentrum, das auf dem Areal der früheren Porzellanfabrik heranwachsen soll, entsteht nicht von heute auf morgen. Es soll gemeinsam über die nächsten drei Jahrzehnte hinweg entwickelt werden:

Was das Modell zeige, sei nicht zwingend das, was auf dem Areal der Porzi entstehen werde. Sondern lediglich Abbild dessen, was entstehen könnte.

Diese Botschaft verbreitete die Planergemeinschaft Porzi, als die Ergebnisse der Testplanung letzte Woche präsentiert wurden. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die präsentierte «Vision» nicht eine vage Vorstellung ist, sondern vielmehr eine klare Strategie des Mehrheitseigners.