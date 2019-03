Paris verhängt Demonstrationsverbot für «Gelbwesten»

Zuvor hatten die Behörden bereits Demonstrationen in den Grossstädten Nizza und in Toulouse im Süden und Südwesten des Landes untersagt. Die Regierung will damit neue Ausschreitungen wie am vergangenen Wochenende verhindern. Auf den Champs-Elysées hatten Randalierer am vergangenen Samstag am Rande einer «Gelbwesten»-Demonstration zahlreiche Geschäfte zerstört und teilweise in Brand gesteckt.