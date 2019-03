May liebäugelt mit einem vierten Anlauf

«Die Konfusion in London und Brüssel, was nun aus dem Brexit werden wird, ist maximal», urteilt Nicolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Am Freitag hat das britische Parlament den von der eigenen Regierung mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag ein drittes Mal abgelehnt. Premierministerin May versucht seit Monaten alles, um die Kritiker in der eigenen Konservativen Partei und beim Koalitionspartner, der nordirischen DUP, zu einem Ja zu bewegen. Sie droht, sie umgarnt, zuletzt bot sie sogar ihren Rücktritt an für den Fall, dass ihr Deal durchgeht. Doch es half nichts. Diesmal fiel ihr Plan mit 286 zu 344 Stimmen durch. «Mays Strategie ist gegen die Wand gefahren», urteilt von Ondarza. Und nun?

«Immerhin die richtige Richtung»

Wer darauf hoffte, Theresa May würde nun zurücktreten, würde Neuwahlen ausrufen, würde loslassen und den Weg frei machen für neue Ideen und Konzepte, der wurde enttäuscht. Das Gegenteil ist der Fall. Am Samstag spekulierten die meisten Beobachter in London, dass sie vorhat, ihren Deal in der kommenden Woche ein viertes Mal im Unterhaus zur Abstimmung vorzulegen. Die Zeitungen Guardian, Times oder Daily Mail kamen allesamt zu diesem Ergebnis und zitierten dazu Quellen aus dem Regierungsapparat. Ein Sprecher wies darauf hin, dass die Ablehnung in den drei Abstimmungen immer kleiner wurde, von anfangs 230 über 149 zu jetzt 58 Stimmen. Sein Fazit: «Wir bewegen uns immerhin in die richtige Richtung.»

Was für Aussenstehende absurd klingt, könnte für Theresa May und ihre Leute wieder einmal einen letzten Ausweg weisen. Eine letzte Hoffnung, die harten Brexiteers in ihrer Partei mögen doch einsehen, dass alle anderen Varianten noch weniger ihrer Vorstellung entsprechen. Wie May am Freitag sagte: Sie fordere manche Mitglieder des Parlaments auf, diesem Deal zuzustimmen, obwohl er nicht ganz ihren Ansichten entspricht – aber so etwas wie das kleinere Übel darstellt.

Dieses Kalkül treibt May seit Wochen an. Neues Drohpotenzial erhofft sie sich offenbar am Montag, wenn das Parlament ähnlich wie in der vergangenen Woche ausloten möchte, welcher alternative Weg eine Mehrheit erhalten könnte. Es zeichnet sich ab, dass eine Zollunion mit der EU oder sogar ein zweites Referendum zum Brexit die grössten Chancen haben. Die Regierung May kann sich aber keinesfalls hinter diese Forderungen stellen, weil sie dann den Zerfall ihrer Partei riskiert. Mindestens 100 Abgeordnete der Konservativen würden gegen einen solchen Plan revoltieren.

Kommt es zur Stichwahl?

In London heisst es: Sollte etwa die Zollunion im Parlament zur Abstimmung stehen, könnte May ihren Deal ebenfalls einbringen und eine Art Stichwahl provozieren. In der Hoffnung, die Brexiteers und die DUP fallen endlich um. Ob es soweit kommt? Unklar. Und ob es selbst dann für eine Mehrheit reicht, ist ebenfalls unklar, weil auch einige Konservative eine Zollunion für erstrebenswert halten.