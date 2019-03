Ob Mykonos-Party im Kursaal oder Silvester-Sause im Hotel Schweizerhof Bern: Wenn es ums Organisieren grosser Partys mit viel Prominenz geht, ist Remo Neuhaus in Bern immer an vorderster Front dabei. Nun haben die Loubegaffer erfahren, dass der frühere Inhaber der In-Lokale Du Théâtre und Lorenzini und heutige Fotograf und Unternehmer die offizielle Swiss-E-Prix-After-Race-Party am Abend des 22. Juni veranstalten wird. Neuhaus hat von der Swiss E-Prix Operations AG, der Veranstalterin des Berner Formel-E-Rennens, den entsprechenden Auftrag erhalten. Der Event findet im Kornhauskeller statt. Zum Line-up kann Remo Neuhaus noch nichts sagen. Sicher ist jedoch, dass sämtliche Formel-E-Fahrer, darunter auch die Schweizer Piloten Sebastien Buemi und Edoardo Mortara, der am vergangenen Wochenende den E-Prix in Hongkong gewonnen hat, dabei sein werden.

Hopp Breitenrain, hu! Dieser legendäre Fangesang von Ur-FC-Breitenrainler Max Haller wurde kürzlich an der Feier zum 25-Jahr-Jubiläum des FC Breitenrain mehrfach gesungen – oder gerufen. Am Fest in Wittigkofen (die Loubegaffer fragen sich, warum es nicht im Breitsch stattfand) trat neben Haller auch Musiker Housi Wittlin mit seiner Tochter und Sängerin Jenny auf.

An der Breitenrain-Feier sprach ausserdem Stapi Alec von Graffenried. Er berichtete von der von Hand geschriebenen, ausgesprochen freundlich formulierten Einladung von Donatorenpräsident Max Haller. Nach einigen Worten zum Kult-Quartierverein und zum Sportplatz Spitz referierte AvG über Fusionen, zumal der FC Breitenrain vor 25 Jahren aus dem FC Minerva und dem FC Zähringia entstand.

«Mit der Fusion wurde aus zwei serbelnden Vereinen ein erfolgreicher Verein», sagte von Graffenried. Warum? «Weil Fusionen Kräfte frei machen.» Der Stapi spielte sich so gleich selber einen Steilpass und wurde politisch: «Sie wissen, dass ich mich als Stadtpräsident auch für die Fusion der Stadt Bern mit Nachbargemeinden einsetze. Weshalb? Weil ich glaube, dass auch die Gemeinden von einer Bündelung der Kräfte profitieren könnten. Weil ich überzeugt bin, dass uns nur die Zusammenarbeit weiterbringt und Probleme nur gemeinschaftlich gelöst werden können.»