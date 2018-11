Bereits die erste Spende

Im April gegründet, konnte der Förderverein des Geburtshauses Maternité Alpine kürzlich dank grosszügigen Spenden, den (teilweise aufgerundeten) Mitgliederbeiträgen der mittlerweile gut 40 Mitglieder und diversen Standaktivitäten in der Region bereits einen Betrag von 7'777 Franken an die Genossenschaft Geburtshaus Simmental-Saanenland Maternité Alpine überweisen. Das Angebot des Geburtshauses Maternité Alpine, das an 365 Tagen im Jahr für alle Frauen und Familien rund um die Uhr verfügbar ist, werde gut genutzt, teilt der Förderverein mit. Dennoch habe das Geburtshaus nicht oder ungenügend gedeckte Kosten zu tragen.