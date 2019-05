In der letzten Runde der Super League werden noch sechs Teams in das Rennen um die restlichen Europacup-Plätze involviert sein. Luzern (3:0 gegen FCZ) hat die beste Ausgangslage für den direkten Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Xamax (1:1 gegen Lugano) muss in die Barrage.