Die zentralen Fragen und Antworten zum Bärenwald

1. Weshalb will der Tierpark Bern ins Gantrischgebiet expandieren?

Der Tierpark Bern will wieder Bären züchten. Damit die Tiere später nicht weggegeben werden müssen, soll mehr Platz geschaffen werden. Von den drei aktuellen Gehegen in der Stadt will man auf sieben aufstocken. Eines soll in Bern und drei weitere im Gantrischgebiet gebaut werden. Letztere sind für jene Bären gedacht, die von ihrer Mutter verdrängt werden.