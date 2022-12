Der Geschmack bei den Weihnachtsliedern hat sich über die Jahre nicht verändert. «All I Want For Christmas Is You» Von Mariah Carey (Erscheinungsjahr 1994) machte noch 2021 einen Umsatz von 1,36 Millionen Dollar mit Streams und Downloads alleine in den USA, weltweit dürften es gemäss dem Magazin «Billboard» um die 6 Millionen Dollar sein. Auch in der Schweiz rangiert Mariah Careys Hit seit vergangener Woche wieder an der Spitze der Single-Charts.

Bild: Keystone

Bei einer Umfrage in Deutschland gaben 60 Prozent von über 2000 Befragten an, dass ihnen «Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!» von zum Beispiel Michael Bublé oder Dean Martin «sehr gut» oder «eher gut» gefalle. 21 Prozent gefällt der Hit «eher nicht» oder «überhaupt nicht». Auch «Last Christmas» von Wham! mochten 60 Prozent der Befragten, hier gab es allerdings eine breitere Front an Gegnern des sehr häufig gespielten Evergreens (27 Prozent). Mariah Careys Hit mochten am sechstmeisten Leute Careys "All I Want for Christmas is You" (56 Prozent). (dpa/red)