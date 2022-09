Barbara Frey erhält den Schweizer Grand Prix Darstellende Künste 2022

Preisträgerin Barbara Frey. Foto: Sabina Bopst

Das Bundesamt für Kultur zeichnet auf Empfehlung der beiden Eidgenössischen Jurys für Theater und Tanz die Regisseurin und Intendantin Barbara Frey mit dem diesjährigen Schweizer Grand Prix Darstellende Künste / Hans-Reinhart-Ring, dotiert mit 100'000 Franken, aus.

Die 1963 in Basel geborene Regisseurin war von 2009 bis 2019 als erste Frau Intendantin des Schauspielhauses Zürich. 1988 kam sie als Musikerin und Regieassistentin unter Frank Baumbauer ans Theater Basel. Sie führte erst in der freien Szene Regie, arbeitete später an grossen Häusern wie dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg, der Berliner Schaubühne am Lehniner Platz oder am Bayerischen Staatsschauspiel in München.

Aktuell ist sie für drei Spielzeiten (2021 bis 2023) künstlerische Leiterin der Ruhrtriennale. Sie inszeniert an renommierten deutschsprachigen Bühnen, darunter regelmässig am Burgtheater Wien.

Die weiteren, mit 40'000 Franken dotierte Schweizer Preise Darstellende Künste gehen unter, anderem, an die in Zürich domizilierte, in Argentinien aufgewachsene Puppenspielerin und Szenografin Frida León Beraud, die mit ihrer Dalang Company sozial engagiertes Puppenspiel schafft; an das heute von Berlin aus operierende Musikkabarett-Trio mit Bern-Bezug, Geschwister Pfister; an den in Zürich lebenden Schauspieler und Satiriker Mike Müller.

Die Preise «Tanzproduktion 2021» und «Theaterproduktion 2021» (je 25'000 Franken) erhalten die Choreographin und Tänzerin Yasmine Hugonnet (VD/*1979) für «La Peau de l’Espace» und die Theaterproduktion «Manuel d’exil», inszeniert von Maya Bösch (GE/*1973). (pd/ked)