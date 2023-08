Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner am Reportagenfestival

Am Samstagabend wurde in Bern am Internationalen Reportagenfestival zum dritten Mal der True Story Award verliehen. Der Hauptpreis von 25'000 Franken ging an Marzio G. Mian aus Italien. Er wurde für seine Reportage «Gefahr im Nordosten» über die erste schwimmende Atomplattform im Nordosten Russlands an der sibirischen Küste im Hafen der Stadt Peve ausgezeichnet.

Der zweite Preis in Höhe von 15'000 Franken erhielt Juan José Martínez d'Aubuisson aus El Salvador für seinen Text «Wie die MS13 zu Herren der Müllhalde in Honduras wurden». Der dritte Preis über 10.000 Franken ging an die amerikanische Journalistin Katia Patin für ihre in Coda Story veröffentlichte Reportage «Polens Ministerium der Erinnerung verdreht den Holocaust».

Die drei setzten sich gegen neun weitere in Bern anwesende Finalistinnen und Finalisten durch, die ebenso wie alle anderen 24 Nominierten ein Preisgeld von je 1'000 Franken erhielten. Insgesamt wurden über 900 Beiträge aus 94 Ländern in 21 Sprachen eingereicht, wie es in der Mitteilung vom Festival vom Samstagabend heisst.

Das Reportagenfestival fand zum dritten Mal statt.

