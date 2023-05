Tunnels der A1 bei Bern werden für Reinigungsarbeiten gesperrt

Die beiden Röhren des Brünnentunnels sowie der Neufeldtunnel auf der A1 bei Bern werden durch das Bundesamt für Strassen (Astra) für Reinigungsarbeiten mehrere Nächte gesperrt.

Die regelmässige Reinigung der Tunnels dient nicht einzig der Sauberkeit, sondern erhöht auch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden, teilte das Astra am Dienstag mit. Der Brünnentunnel in Fahrtrichtung Lausanne werde in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai gesperrt. Die zweite Röhre in Richtung Wankdorf werde in der Folgenacht gesperrt.

Gemäss Mitteilung werden im Neufeldtunnel seit Anfang Mai diverse Reparaturarbeiten durchgeführt. Um diese Arbeiten fortzusetzen und den Tunnel zu reinigen, sind vier Nachtsperrungen geplant: ab 19.30 Uhr und bis 6 Uhr in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai sowie drei Nächte nächste Woche zwischen Montag und Donnerstag.

Je nach Arbeitsfortschritt würden nicht alle geplanten Nächte benötigt. Eine Umleitung werde signalisiert. (SDA)