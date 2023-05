Berner Gemeinderat reist mit Zug nach Split

Der Gemeinderat der Stadt Bern reist nächste Woche im Rahmen der traditionellen Legislaturreise nach Kroatien und Bosnien-Herzegowina.

Vorgesehen ist ein Besuch in der kroatischen Hafenstadt Split, wo ein Treffen mit dem Bürgermeister Ivica Puljak stattfindet. Anschliessend fährt der Gemeinderat mit einem Stopp in Mostar nach Sarajevo und verbringt die nächsten drei Tage in der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina.

Der Gemeinderat 2021 anlässlich einer Medienkonferenz. Von links nach rechts: Reto Nause, Franziska Teuscher, Alec von Graffenried, Marieke Kruit und Michael Aebersold. Foto: Adrian Moser

Das Zusammenleben in den von der Erfahrung von mehreren Kriegen geprägten Ländern des ehemaligen Jugoslawiens sei fragil, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Die Länder des Balkans und die Situation in Bosnien fast 30 Jahre nach dem Krieg und dem Friedensabkommen von Dayton sind in der Schweiz nach wie vor wenig bekannt, obwohl zahlreiche Menschen aus diesen Ländern in der Schweiz leben.

Die Auseinandersetzung mit diesen Themen sowie das Knüpfen von Kontakten mit Persönlichkeiten in den besuchten Städten stehen deshalb im Zentrum der Reise, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Er reist mit Zug und Fähre via Italien nach Kroatien. Die Rückreise zurück nach Bern erfolgt dann aber individuell ab Freitag.