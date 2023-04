Burgdorf: Ypsomed baut Produktionswerk in China

Beim Medtech-Unternehmen Ypsomed ist der Spatenstich für ein neues Produktionswerk in China erfolgt. Die Produktion soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 starten.

«Um den rasant wachsenden chinesischen Markt für Injektionssysteme effizient bedienen zu können, investiert Ypsomed in das neue Produktionswerk in einer ersten Phase über 35 Millionen Franken», teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit würden keine Kapazitäten aus Europa verschoben, sondern Kapazitäten erweitert.

Beim Standort für das neue Werk handelt es sich um den Industriepark Changzhou, welcher den Angaben zufolge auf die Hightech-Industrie ausgerichtet ist und über 10'000 Unternehmen beherbergt, davon rund 1500 aus dem Ausland. Ypsomed rechnet mit einer Bauzeit von rund einem Jahr.

In Changzhou sollen dann Injektionssysteme für den chinesischen Markt hergestellt werden, und nebst der Produktion sollen auch Lager und Qualitätskontrolle beheimatet sein. Das Werk werde mit denselben Maschinen und Anlagen ausgestattet wie die Werke in der Schweiz und in Deutschland, heisst es. (SDA)

