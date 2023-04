Bern: Neubau in der Lorraine versprayt

Der Neubau der Stadt Bern am Central wurde von Vandalen versprayt Foto: tag

Im Lorraine-Quartier hat die Stadt Bern am Centralweg ein Mehrfamilienhaus mit günstigem Wohnraum erstellt. Davon sollen unter anderem Familien mit einem niedrigen Einkommen profitieren.

Noch sind die Mieterinnen und Mieter der 13 Wohnungen nicht eingezogen, doch schon haben Sprayer den Neubau heimgesucht. In den vergangenen Tagen wurde die Fassade des Hauses auf drei Seiten von Vandalen mit Farbe versprayt. Die Stadt verzichtet im Moment auf eine Anzeige, wie Bärntoday berichtet.

Neubauten in der Lorraine sind immer wieder Ziel von Vandalen. So wurde die Fassade des Fitnessstudios am Dammweg 25 und das Wohn- und Geschäftsgebäude an der Lorrainestrasse 25 bereits mehrmals versprayt. In der Regel richtet sich der damit einhergehende Protest gegen eine Gentrifizierung des Quartiers – also das Verdrängen der angestammten Bewohnerschaft durch wohlhabende Zuzüger. (tag)