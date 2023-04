Boll: Schüsse in Restaurant – Mann schwer verletzt

Gegen 23 Uhr ging am Freitagabend bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung zu Schüssen in einem Restaurant an der Bernstrasse in Boll ein. Ein Mann wurde mit mehreren Schussverletzungen aufgefunden und im kritischen Zustand mit der Ambulanz ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Im Verlauf der Nacht wurden drei Verdächtige angehalten und auf die Polizeiwache gebracht.

