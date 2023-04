Zwei Berner Schwinger sorgen für Schlagzeilen

Am Wochenende haben zwei Berner Schwinger von sich reden gemacht. Der Guggisberger Fabian Staudenmann, der bereits in diesen Wochen Sieg an Sieg reiht, entschied auch das Worblentaler Hallenschwingfest in Bolligen für sich.

Überflieger Fabian Staudenmann aus Guggisberg. Foto: Raphael Moser

Und Schwingerkönig Matthias Glarner erklärt in seiner neuen Funktion als OK-Chef für das Esaf 2028 in Thun in einem Interview, wie man im Oberland ein Debakel verhindern will.