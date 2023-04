Bern: Stadtbach wird zwei Monate lang abgestellt

Der Stadtbach in der Berner Altstadt wird vom 3. April bis am 2. Juni vom Untermattweg in den Wohlensee umgeleitet.

Grund dafür sind Reinigungsarbeiten zwischen dem Untermattweg und der Einleitstelle in die Aare und kleinere Reparaturen am Kanal, wie es in einer Mitteilung der Stadt Bern heisst.

In dieser Zeit führt der Stadtbach in der Altstadt nur wenig Wasser – nämlich jenes der Stadtbrunnen. (PD/flo)