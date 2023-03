Uetendorf: SVP kann Gemeindepräsidium halten

Nach Albert Röstis Wahl in den Bundesrat bleibt das Uetendorfer Gemeindepräsidium in den Reihen der SVP: Das Stimmvolk hat am Sonntag Trudi Mösching (SVP) mit 1374 Stimmen zur neuen Gemeindepräsidentin gewählt. Die aktuelle Sicherheitsvorsteherin der Gemeinde setzte sich gegen ihren Gemeinderatskollegen Hannes Zaugg-Graf (GLP) durch.

Wahlsiegerin Trudi Mösching (links) wird das Gemeindepräsidium per 1. April 2023 antreten. Bis dahin führt Anna Katharina Zenger das Amt interimistisch. Foto: PD

Die 59-jährige Mösching wird das Amt am 1. April antreten. Ende 2022 hatte Vize-Gemeindepräsidentin Anna Katharina Zenger (Grüne) das Präsidium ad interim übernommen. Damit das Gremium wieder vollzählig wird, rückt Thomas Moser (SVP) per 1. April in den Gemeinderat nach. (SDA/mb)

