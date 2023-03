Stadtberner Eisbahnen: Schlöfeln auf den letzten Drücker

Wer auf der Stadtberner Kunsteisbahn Ka-We-De diese Saison noch schlöfeln will, muss sich sputen: Wegen eines technischen Defekts muss der Betrieb am kommenden Wochenende( 11. und 12. März) eingeschränkt werden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Das Publikumsfeld ist ab Samstag, zwei Tage vor Saisonende, nicht mehr in Betrieb. Das Eishockeyfeld wird bis zum Saisonende am Sonntag betrieben, es steht aber zu ausgewälten Zeiten für den freien Eislauf zur Verfügung. Weitere Informationen des städtischen Sportamts dazu gibt es hier. Die Eissaison endet in den Kunsteisbahnen Ka-We-De und Weyermannshaus am 12. März. (pd/awb)