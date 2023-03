Sport: Auch heute tickern wir das Pre-Playoff-Spiel des SCB

Am Dienstag konnte sich der SC Bern im ersten Pre-Playoff erfolgreich gegen Kloten durchsetzen. Heute steht das zweite Spiel an. Gewinnen die Berner, starten sie am am kommenden Dienstag auswärts in den Playoff-Viertelfinal. Wir tickern die Partie live ab 20 Uhr. Zur Einstimmung gibt es bis dahin eine Match-Vorschau mit Tristan Scherwey: «Ich hätte mir auch eine Strafe gegeben»