Sport: Alle SCB-Spiele im Liveticker

In letzter Minute hat sich der SC Bern am vergangenen Wochenende für die Pre-Playoffs qualifiziert. Mehr als kurz durchatmen lag für die Mannschaft wohl nicht drin. Denn: Heute Dienstag geht es damit bereits los, die Mutzen müssen (oder besser: dürfen?) in der Berner Postfinance Arena gegen den EHC Kloten antreten.

Gute News für alle Berner Eishockeyfans: Wir tickern ab sofort bis zum Saisonende jedes SCB-Spiel live – und starten damit bereits heute Abend. Wer also heute nicht im Stadion sein kann – oder im Stadion ist und laufend Hintergrundinfos erhalten möchte – schaut ab 20 Uhr am besten regelmässig auf unserer Website oder in der App vorbei. (chh)