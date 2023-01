Stadt Biel erhält einen Bestattungswald

Verstorbene können sich in der Stadt Biel künftig in einem Bestattungswald beerdigen lassen, und zwar in einem östlich an den Friedhof Madretsch angrenzenden Waldstück.

Die Idee kam in Biel bereits in den 1960-er Jahren auf, weshalb die Stadt einen Teil des Bärletwaldes kaufte. «Nun scheint die Zeit reif und ein Bedürfnis für diese Art der Bestattung in der Bevölkerung vorhanden zu sein», schreibt die Stadt in einer Mitteilung vom Freitag.

Gemäss Konzept sollen die alten Eichen und Buchenbestände geschützt und die Biodiversität gefördert werden. Im Wald wird lediglich die Asche der Verstorbenen beigesetzt, Gräber werden nicht gekennzeichnet. Ein Nebeneinander mit den Waldbesuchenden sei so problemlos möglich.

Zunächst werden im Wald nun behutsame Forstarbeiten durchgeführt, etwa um den Wald an sehr dichten Stellen etwas aufzulockern. Diese sollen bis im dritten Quartal 2023 fertig sein.

(SDA/law)