Kehrsatz: Tatverdacht gegen Ehemann erhärtet – Frau wurde erdrosselt

Der Tatverdacht gegen den Ehemann der Frau, die Mitte Dezember in Kehrsatz leblos aufgefunden worden war, hat sich erhärtet: Die rechtsmedizinischen Untersuchungen haben ergeben, dass die Frau erdrosselt wurde, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Der Mann befindet sich weiter in Untersuchungshaft, wie es in der Mitteilung heisst. Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat demnach eine Haftverlängerung beantragt, das Zwangsmassnahmengericht hat diesem Antrag stattgegeben. Die Haft wurde um weitere drei Monate verlängert. Allerdings kann der Verdächtige, der sich weiterhin in Untersuchungshaft befindet, dagegen Beschwerde einreichen. Er ist laut Angaben der Behörden bisher nicht geständig. Es gilt die Unschuldsvermutung

Die Frau war am 16. Dezember tot in einer Wohnung in Kehrsatz bei Bern gefunden worden. Erst eine Woche später wurde der Ehemann von der Kantonspolizei angehalten und in Untersuchungshaft gesetzt. Eine Quelle hat dieser Zeitung berichtet, dass der Mann einen Suizid der Frau vorgetäuscht haben soll, um die Tötung zu verschleiern. Dies könnte erklären, wieso zwischen der Tat und der Verhaftung fast eine Woche verging.

Die umfangreichen Ermittlungen zur Klärung der Umstände und Hintergründe der Tat werden durch die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland weitergeführt. (SDA/red)