Attiswil/Bannwil: Einbruch und gestohlenes Fahrzeug

Das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen: Ein Mann, der an einem Freitagabend nach 22 Uhr mit einer Taschenlampe in einem Wohnquartier in Attiswil herumschlich? Jemand, der diese Szene beobachtet hatte und dabei misstrauisch wurde, meldete sich bei der Polizei.

Als die Ordnungshüter vor Ort eintrafen, sahen sie, wie zwei Personen gerade die Flucht ergriffen. Einen Mann erwischte die Polizei bereits zu diesem Zeitpunkt, einem zweiten gelang vorerst die Flucht.

Ein Mann schlich spätabends mit einer Taschenlampe durchs Quartier. Dies meldete jemand der Polizei. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Als sich kurze Zeit später herausstellte, dass am selben Abend in einem Haus an der Seilerstrasse eingebrochen worden war, startete die Polizei eine umfangreiche Suchaktion mit Drohnen und Polizeihunden. Das Ziel: die zweite tatverdächtige Person dingfest zu machen.

Doch die Suche blieb vorerst erfolglos. Jenen 23-Jährigen, der die Polizei bereits erwischt hatte, wurde auf eine Polizeiwache gebracht.

Unfall mit gestohlenem Auto

In der folgenden Nacht, es war die Nacht auf Sonntag, ereignete sich in Bannwil kurz vor 0.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Was war passiert? Ein Lenker war mit seinem Fahrzeug in ein parkiertes Auto gefahren. Danach stieg er aus und ergriff die Flucht zu Fuss, wobei «es auch zu Tätlichkeiten gegenüber dort anwesenden Drittpersonen gekommen sein dürfte», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Kurze Zeit später stellte sich heraus: Das Auto war im Nachbardorf Flumenthal SO gestohlen worden. Der Verdacht: Beim Fahrzeuglenker des verunfallten Autos könnte es sich möglicherweise um den entkommenen Einbrecher aus Attiswil handeln.

Der Kuriositäten nicht genug: Am Sonntagmorgen erfuhr die Polizei, dass eine fremde Person im Keller eines Bannwiler Einfamilienhauses übernachtet habe und anschliessend geflohen sei. Noch am selben Tag verhaftete die Polizei jenen Mann in Bannwil. Auf dem Polizeiposten stellte sich heraus: Beim Angehaltenen handelte es sich tatsächlich um den Lenker des verunfallten Autos.

Inwiefern der 25-Jährige am Einbruch in Attiswil beteiligt war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Beide Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft und werden sich vor der Justiz verantworten müssen. (chh/pd)