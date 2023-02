Dass sich Kinder im und unter Wasser gekonnt bewegen können, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Bild: Michele Limina

Wie gut können Sie schwimmen? Fühlen Sie sich im Wasser sicher?

In Gemeinden mit einem Fluss oder See in der Nähe ist es besonders wichtig, dass Kinder früh schwimmen lernen. Dies ist im Kanton Bern vielerorts der Fall. Jedoch hat das kantonale Niveau in den vergangenen Jahren abgenommen. Viele Kinder fallen durch den sogenannten Wassersicherheitscheck, der Ende der 4. Klasse durchgeführt wird. Warum das so ist, erfahren Sie im Artikel: «Haben Berns Kinder das Schwimmen verlernt?»