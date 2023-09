Lengnau: Wohnung nach Brand unbewohnbar

Am späten Samstagabend, gegen 23.25 Uhr, wurde der Polizei ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Emil-Schiblistrasse in Lengnau gemeldet. Dies teilt die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit. Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar.

