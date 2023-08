Burgdorf: Autolenker bei Unfall verletzt

Am Freitagabend kurz vor 20.20 Uhr prallte in Burgdorf ein Auto in einen Kandelaber und mehrere grosse Steine. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war es auf der Sägegasse in Fahrtrichtung Zentrum unterwegs, als es in einer Linkskurve von der Strasse abkam. Nach der Kollision kam das Auto auf dem Trottoir zum Stillstand.

Der Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde schliesslich mit einer Ambulanz ins Spital transportiert. Der Strassenabschnitt war vorübergehend gesperrt. Wegen ausgelaufener Flüssigkeiten stand auch die Feuerwehr Burgdorf im Einsatz.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Im Rahmen dieser bittet sie Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. (mb/pd)