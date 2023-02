Eisbad, Pistensturz und Stubehocken - Berner Promis im Schnee

Dass die Berner SP-Politikerin Lea Kusano regelmässig dem Winterschwimmen frönt, ist kein Geheimnis. In der Berner Sportwoche hat sie nun allerdings noch eine Schippe draufgelegt. Ihr neustes Video auf Instagram zeigt, wie sie in Badekleid, Handschuhen, Schwimmkappe und -brille am Rande eines Eislochs auf dem Oeschinensee sitzt und sich langsam in das Eiswasser gleiten lässt – inklusive gemächlichem Abtauchen und Blubbern am Ende des Videos. Wir sind beeindruckt.

Ebenfalls beeindrucken wollte Luca Hänni seine Followerschaft mit seinem Können auf der Skipiste. Aber hoppla – schon beim zweiten Schwung hebt sein rechtes Bein von der Piste ab und er landet auf dem Hosenboden. Zum Glück bliebt der Berner Sänger bei diesem Malheur unverletzt und dem Videodreh diese Woche für seinen neuen Song, der Ende Februar erscheint, steht nichts im Weg.

Etwas gemächlicher ging es in der Sportwoche bei Jaël Malli zu und her. Während ihr fünfjähriger Sohn und ihr Mann die Pisten in Zermatt unsicher machten, blieb die Berner Sängerin lieber in der warmen Stube und schaukelte ihre Tochter, die erst im Sommer geboren wurde, in den Schlaf – immerhin mit Blick aufs Matterhorn. Und natürlich mit Musik auf den Ohren. Denn auch Jaël wartet mit neuer Musik auf. Ihr neues Album erscheint am 31. März. (sih)