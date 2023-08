Kanton Bern: SVP-Politikerin Amstutz kandidiert auf eigener Liste

Weil sie die SVP nicht auf ihre Nationalrats-Wahlliste setzen wollte, kandidiert die Sigriswiler Grossrätin Madeleine Amstutz auf einer eigenen Liste. Wie die SVP darauf reagiert, ist offen.

«Unsere einzige Priorität ist zurzeit der Wahlkampf, den wir gewinnen wollen», sagte Kantonalpräsident Manfred Bühler am Montagabend im Regionaljournal Bern von Radio SRF. «Alles andere ist im Moment zweitrangig.» Zu Spekulationen über einen möglichen Parteiausschluss äusserte er sich nicht.

Amstutz sagte, sie sei Politikerin mit Leidenschaft. Sie trete auf einer eigenen Liste an, um sich weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger im Kanton Bern und für bürgerliche politische Anliegen einsetzen zu können.

An der SVP-Delegiertenversammlung im Januar 2023 hatte sich Amstutz vergeblich um einen Platz auf der Nationalratsliste ihrer Partei beworben. In Ungnade gefallen war sie in Zusammenhang mit einem Machtkampf in ihrer Wohngemeinde Sigriswil.

Knapp entging sie damals einem Parteiausschluss. Im März 2022 schaffte sie die Wiederwahl ins Berner Kantonsparlament auf der eigenen «Bügerlichen Stadt-Land-Liste» und politisiert seither als Fraktionslose.

776 Bernerinnen und Bern kandidieren für Nationalrat

Im Kanton Bern sind die Nationalratssitze so begehrt wie noch nie. 776 Personen treten im Herbst zu den Wahlen an, wie die Staatskanzlei am Dienstag bekanntgab.

Um die 24 Sitze bewerben sich 328 Frauen und 448 Männer. Ihre Namen stehen auf einer der insgesamt 39 Listen.

Noch nie wurden im Kanton Bern so viele Kandidaturen und Listen eingereicht. Die bisherigen Höchstwerte wurden vor vier Jahren verzeichnet mit 651 Kandidierenden auf 34 Listen. Der Frauenanteil ist praktisch unverändert.

Die Berner Nationalratssitze sind zurzeit wie folgt aufgeteilt: SVP 7, SP 4, Grüne 4, GLP 3, FDP 2, Mitte 2, EVP 1, EDU 1. Vier bernische Nationalratsmitglieder treten nicht mehr an – drei SVP-Mitglieder und eine Freisinnige. (SDA)