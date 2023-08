Ins: Hanfplantage ausgehoben

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstag in Ins eine illegale Hanfplantage ausgehoben. Sie war in Gewächshäusern im Gebiet Heumoos untergebracht, wie das «Bieler Tagblatt» am Samstag berichtete. Etliche Hundert Hanfpflanzen wurden von der Polizei abgeschnitten und aus den Gewächshäusern per Camion wegtransportiert. Laut Angaben eines Augenzeugen hatten Anwohner den Geruch der Hanfpflanzen wahrgenommen und die Polizei informiert. Die Kantonspolizei Bern bestätigte den Einsatz. Derzeit werde abgeklärt, wer die Anlage betreibe. «Aktuell gehen wir davon aus, dass es sich um eine illegale Anlage handelt», sagte die Sprecherin auf Anfrage. (mha)