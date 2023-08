Aegerten: Empfang für Bundespräsident Alain Berset

Bundespräsident Alain Berset hat am Montagabend für die Bundesfeier in Aegerten eine 1.-August-Ansprache gehalten. In seiner Rede forderte er Reformen. Zuvor plauderte Berset mit der Bevölkerung, machte Selfies und schüttelte einige Hände. Die Stimmung war friedlich, und der Bundespräsident zeigte sich sichtlich entspannt und in guter Stimmung. Etwa 500 Personen nahmen am Anlass teil. (SDA/mb)

Ein Selfie mit Alain Berset: Der Bundespräsident war ein gefragtes Fotosujet. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

