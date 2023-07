Liebefeld: Public-Viewing von Frauen-WM – oft morgens

Ende Juli beginnt die Frauen-Fussballweltmeisterschaft. In den Vidmarhallen in der Gemeinde Köniz findet deshalb ein Public Viewing namens «Dr Bitz» statt. Das teilen die Veranstaltenden am Donnerstag mit.

Aufgrund der Zeitverschiebung mit Australien und Neuseeland finden die Spiele der WM jedoch meist in den Morgenstunden Schweizer Zeit statt. So spielen die Schweizerinnen am 21. Juli bereits um 7 Uhr, weitere Spiele finden um 10 Uhr (Schweiz – Norwegen) oder um 9 Uhr (Schweiz – Neuseeland) statt.

Da diese Anspielzeiten für Bier und Wurst eher suboptimal seien, laute das Motto beim Gastronomieangebot «Kafi & Gipfeli». Dank der Zusammenarbeit mit lokalen Anbietern könnten die Gäste Gipfeli, Kaffee sowie weitere Getränke und unterschiedliche Brunchboxen bestellen. Organisiert wird das Public Viewing von der Berner Agentur ZONE B GmbH in Zusammenarbeit mit Partnerinnen.

«Unserem Empfinden nach geniesst der Frauenfussball nach wie vor nicht die Aufmerksamkeit, die ihm zustehen sollte. Deshalb haben wir uns entschieden, unser Public Viewing auch für dieses Turnier zu veranstalten», so Nadja Arnold, Mitglied der Geschäftsleitung der Agentur ZONE B.

Nachdem die ersten beiden Auflagen von «Dr Bitz» im Casinopark in Bern (EM 2021) respektive in einer leerstehenden Halle in den Vidmarhallen (WM 2022) stattfanden, ist die diesjährige Ausführung im 160 Quadratmeter grossen Atelier der Agentur ZONE B in den Vidmarhallen geplant. Der Raum bietet eine grosse Leinwand und geeignete Einrichtung für die Vorführung. (cse)