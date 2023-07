Bern: An Axel Roses Stimme gibt es kaum etwas auszusetzen

Es wird ja immer wieder behauptet, Axl Roses Stimme habe inzwischen so sehr an Kraft verloren, dass es nur noch peinlich sei. Vor allem vom Konzert in Frankfurt, wo Guns N' Roses am Montag spielten, waren solche Nachrichten zu hören. Nun, in Bern kann davon nicht die Rede sein. Nach gut einer Stunde Konzert gibt es da wirklich nicht viel zu bemängeln. Manchmal fehlt ein Quäntchen, ja, und klar, in den Höhen kippt es manchmal ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm. Guns N' Roses spielen ein gutes, ein vitales Konzert – zumindest in diesem ersten Drittel.

Noch etwa zwei Finger breit hängt die Sonne über dem Wankdorf-Stadion, das hinter der Bühne fast etwas schüchtern hervorlugt. Ein guter Ort für ein Open-Air dieses Bernexpo-Gelände. Und ein guter Auftakt für das Muse-Konzert und das Spex Hip-Hop-Festival, die hier in nächster Zeit stattfinden werden. (mbu)