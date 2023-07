Englisberg: Töfflenker nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradlenker ist am Donnerstag am Längenberg frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Schwer verletzt musste der Mann mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Laut einer Polizeimitteilung war der Motorradfahrer von Zimmerwald her in Richtung Kehrsatz unterwegs. Kurz nach der Kreuzung mit der Kühlewilstrasse geriet das Motorrad in einer Rechtskurve aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Der fragliche Strassenabschnitt musste für die Rettungs- und Unfallarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (SDA/mb)