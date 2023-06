Grosses Spielfest auf dem Europaplatz in Bern

Dieses Wochenende findet auf dem Europaplatz in Bern das «Grosse Spielfest» statt. Es ist der grösste öffentliche Anlass für Kinder und Familien in Bern und Umgebung. Kreativität und selbstbestimmtes Spielen sollen dabei im Zentrum stehen, wie die Stadt in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Organisiert wird der Anlass, der am Samstag (14 bis 19) Uhr und am Sonntag (12 bis 17 Uhr) stattfindet, vom Dachverband für offene Arbeit mit Kindern in der Stadt Bern (DOK) und «FÄGER – Berner Ferien- und Freizeitaktion». Dieses Jahr stehen ein Glitzerlabor, eine «Doityour-self»-Kugel-Bahn, ein Velo-Karussell, eine Kletterinsel oder eine Drachenwelt für die Kinder bereit. Auch gibt es Tanzworkshops und zur Abkühlung eine Regenwelt, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums vom DOK tritt als Highlight die Berner Mundartband «Schorsch & Oskar» auf. Das Angebot ist für alle kostenlos.