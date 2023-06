Bern: Keine Row Zero bei Rammstein-Konzerten

Der Veranstalter der beiden Rammstein-Konzerte in Bern ergreift nach den Anschuldigungen gegen Rammstein Massnahmen. So wird es bei den beiden Konzerten in Bern keine Row Zero, also die Reihe null zwischen Bühne und Absperrung, geben.

Laut den Anschuldigungen sollen junge Frauen Till Lindemann zugeführt worden sein, die sich zuvor in der Row Zero aufgehalten hatten.

