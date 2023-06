Bern: Stadt bewilligt Freinacht nach Cupsieg

Am Sonntagnachmittag feierte YB im Wankdorf den zweiten Titel in dieser Saison. Nach dem Gewinn der Meisterschaft gewinnen die Berner auch den Cupfinal. Sie setzen sich gegen den FC Lugano mit 3:2 durch.

Kurz nach Spielschluss gratulierte die Berner Stadtregierung dem BSC YB in einer Mitteilung zum Double-Gewinn und kündigt eine Freinacht an. «Wie bereits der Meistertitel kann auch der Cupsieg von YB in Bern wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden», schreibt der Gemeinderat. Restaurants und Bars dürfen in der Nacht auf Montag also ohne Einschränkungen offen bleiben.