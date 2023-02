Fall von Tierquälerei: Tote Katze in Käfig aus der Aare geborgen

An der Grenze zum Kanton Bern hat ein Solothurner Fischer eine tote Katze aus der Aare geborgen – das Tier war in einem Transportkäfig eingeschlossen. Die Solothurner Kantonspolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei aufgenommen und sucht den Tierbesitzer, wie sie am Dienstag mitteilte.

Den grausigen Fund machte ein Fischer am Sonntagabend in Wolfwil SO – die Gemeinde liegt auf der linken Flussseite gegenüber der bernischen Gemeinde Wynau. Im Käfig fand der Fischer gemäss der Mitteilung die leblose, rot-getigerte Katze mit weisser Schwanzspitze gefunden. Auch zwei Badetücher lagen im Käfig.

Es müsse aufgrund der Auffindungssituation davon ausgegangen werden, dass eine unbekannte Person die Katze im Transportkäfig eingeschlossen und diesen anschliessend in die Aare geworfen habe, hielt die Kantonspolizei fest. Die Katze verfüge über keinen Mikrochip.