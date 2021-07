Jugendschach – News, Termine und Tipps Informationen und Lehrreiches rund um das Schweizer Jugendschach. André Behr

Die Rubrik Jugendschach wird von der Stiftung «Accentus» unterstützt. Accentus fördert kulturelle Projekte sowie Vorhaben in den Bereichen Jugend- und Breitensport.

Premiere an der Jugend-Einzelmeisterschaft

Am Bieler Schachfestival ging am Mittwoch das Finalturnier der Schweizer Jugend-Einzelmeisterschaft (SJEM) zu Ende. Gespielt wurde in fünf Alterskategorien mit je 16 Startplätzen und über sieben Runden, wobei erstmals auch ein Titel in der Kategorie U-8 zu gewinnen war. Dort war das Feld beschränkt auf die acht Besten dieser Jahrgänge nach den drei U-10-Qualifikations-Turnieren.

Gemeldet an diesen Titelkämpfen waren sieben Mädchen, neun Geschwisterpaare sowie drei der vier Vorjahresmeister. Niels Stijve (Villars-sur-Glâne) versuchte als Startnummer 3, seinen U-16-Titel zu verteidigen, wurde diesmal aber nur Zwölfter. Der letztjährige U-14-Meister Raphael Erne (Neuenburg) war die Nummer 7 in der Kategorie U-16 und wurde Sechster, der U-12-Meister 2020 Julius Scherler (Zürich) die Nummer 7 im U-14-Feld und kam auf Platz sechs.

Igor Schlegel souverän

Makellos war der Auftritt des Stadtberners Igor Schlegel, der vor zwei Wochen an den Schweizer Einzelmeisterschaften in Flims knapp den U-20-Titel verpasst hatte. In der Königsklasse U-16 gewann er jetzt als einziger aller 72 Spieler alle sieben Partien und war auch der einzige der Topgesetzten, der sich durchsetzen konnte. Es war sein dritter Schweizer-Meister-Titel nach 2015 (U-10) und 2017 (U-12). U-16-Silber ging an Seyed Arvin Kasipour Azbari aus Ennetturgi, Bronze an Olivier Tschopp aus Dättwil.

Die Schweizer Nachwuchsmeister 2021 (von links): Marco Wilhelm (U-8), Mikayel Zargarov (U-14), Igor Schlegel (U-16), Cristian Marc Arsenie (U-12), Colin Federer (U-10). Foto: swisschess.ch

Um den ersten U-8-Titel kämpften in der Schlussrunde mit je fünf Punkten aus sechs Partien Marco Wilhelm (Hünenberg) und Jonas Posch (Birr). Dabei behielt der für den Schachklub Cham antretende Marco Wilhelm, der in der Startrunde den Spitzenkampf verloren hatte, die besseren Nerven und gewann seine Partie gegen Niklas Pfaltz (Zürich). Jonas Posch hingegen unterlag Arthur Glandy (Baar). Bronze ging an den mit Jonas Posch punktgleichen David Bazavan (Adliswil).

Mehrheit aus der Deutschschweiz

55 der 72 Finalteilnehmer und -teilnehmerinnen stammen aus der Deutschschweiz, 14 aus der Romandie, zwei aus dem Fürstentum Liechtenstein, und einer wohnt in Frankreich, ist jedoch Schweizer Bürger. Prominentester Abwesender war der 14-jährige Moritz Valentin Collin aus Oberdorf in Basel Land, der verlustpunktlose Sieger am dritten U-16-Qualifikations-Turnier in Zürich.

Als Silbermedaillengewinner jüngst an den Schweizer Einzelmeisterschaften in Flims im Junioren-Titelturnier zog Collin die Teilnahme am Bieler Allgemeinen Turnier vor, das noch bis am 4. August dauert. Dort ist er die Startnummer 4 und begann mit zwei Siegen und einem Remis.

Partien und mehr Informationen auch generell zum Jugendschach siehe swisschess.ch

SJEM-Schlussranglisten (je 7 Runden) Infos einblenden U-16: 1. Igor Schlegel (Bern) 7. 2. Seyed Arvin Kasipour Azbari (Ennetturgi) 5,5. 3. Olivier Tschopp (Dättwil) 5. 4. Romain Gemelli (Bursins) 4,5. 5. Igor Cakic (Zürich) 4 (28,5). 6. Raphael Erne (Neuenburg) 4 (26). 7. Noah Budinski (Aesch/BL) 3,5. 8. Steve Papaux (Yverdon-les-Bains) 3 (27,5). 9. Nicos Doetsch-Thaler (Basel) 3 (26,5). 10. Tobias Thommen (Lampenberg) 3 (25,5). 11. Jan Mohr (Muttenz) 3 (19). 12. Niels Stijve (Villars-sur-Glâne) 2,5 (24,5). 13. Ritish Kannan (Würenlingen) 2,5 (24). 14. Daria Bangerter (Steinmaur) 2,5 (21). 15. Krithik Chockalingam (Basel) 2,5 (18). 16. Max Newsome (Vandoeuvres) 0,5. U-14: 1. Mikayel Zargarov (Bulle) 6. 2. Dorian Asllani (Nyon) 5,5. 3. Simon Schellenberg (Pfäffikon/ZH) 5. 4. Matthias Mattenberger (Emmenbrücke) 4 (27). 5. Athanasios Zafeiridis (Muri/BE) 4 (26,5). 6. Julius Scherler (Zürich) 4 (23). 7. Yanik Knapp (Adligenswil) 4 (22,5). 8. Flavio Rotunno (Düdingen) 3,5 (29). 9. Johannes Rappazzo (Wädenswil) 3,5 (27,5). 10. Andrew Heron (Sennwald) 3,5 (23,5). 11. Aryan Anand (Wettingen) 3. 12. Valentin Palmonella (Chavannes-Renens) 2,5 (22,5). 13. Nina Brüssow (Zürich) 2,5 (18). 14. Tommy Hoang (La Tour-de-Peilz) 2 (20,5). 15. Cédric Hirzel (Winterthur) 2 (18,5). 16. Maximilian Dück (Dübendorf) 1. U-12: 1. Cristian Marc Arsenie (Gümligen) 6,5. 2. Philippe Breyer (Oetwil a.d.L.) 5 (30,5). 3. Suvirr Malli (Olten) 5 (30). 4. Kala Kishan Udipi (Zürich) 5 (27). 5. Thierry Breyer (Oetwil a.d.L.) 4. 6. Ziad Kanana (Bern) 3,5 (36). 7. Anthony Haas (Colombier) 3,5 (25,5). 8. Nikolai van Aepelen (Muttenz) 3,5 (19,5). 9. Adam Paholok (Baar) 3,5 (18,5). 10. Dominik Mattenberger (Emmenbrücke) 3 (29). 11. Vincent Navarini (Reinach/BL) 3 (23). 12. Pascal Schellenberg (Pfäffikon/ZH) 3 (18). 13. Ena Bangerter (Steinmaur) 2,5. 14. Steve Heron (Sennwald) 2. 15. Lea Glanc (Zürich) 1,5 (21,5). 16. Lancelot Gafner (Moutier) 1,5 (21). U-10: 1. Colin Federer (Wallisellen) 5,5. 2. Dimitri Aeschbacher (FRA/Schweizer Bürger) 5 (28). 3. Tomasz Ingielewicz (Hünenberg) 5 (26,5). 4. Tamerlan Begdullayev (Dübendorf) 5 (21,5). 5. Jan Saminskij (Zürich) 4,5. 6. Maximilian Pfaltz (Zürich) 4 (31,5). 7. Mihaly Köhalmi-Szabo (Adliswil) 4 (26,5). 8. Maxime Chavy (Froideville) 4 (25). 9. Julian Sutter (Rüfenacht) 3,5. 10. Kylian Pahud (Epalinges) 3 (23,5). 11. Kailash Madhavan (Stans) 3 (22). 12. Maria Speerli (Oberägeri) 3 (21,5). 13. Vishak Chockalingam (Basel) 2,5. 14. Maxime Berenguier (Chêne-Bougeries) 2. 15. Theo Michlmayr (Zürich) 1,5. 16. Christina Jordan (Zürich) 0,5. U-8: 1. Marco Wilhelm (Hünenberg) 6. 2. Jonas Posch (Birr) 5 (18). 3. David Bazavan (Adliswil) 5 (12). 4. Vivan Varghese (Zürich) 4. 5. Niklas Pfaltz (Zürich) 3. 6. Arthur Glandy (Baar) 2 (6). 7. Sebastian Dück (Dübendorf) 2 (3). 8. Carmen Speerli (Oberägeri) 1.

Fehler gefunden?Jetzt melden.