Nach Belästigungsvorwürfen – New Yorks Gouverneur Cuomo tritt ab Der Druck der Öffentlichkeit ist offenbar zu gross geworden: Der demokratische Politiker gibt seinen Rücktritt bekannt. Der 63-Jährige wird beschuldigt, elf Frauen sexuell belästigt zu haben. UPDATE FOLGT

Mehrere Frauen sexuell belästigt: Andrew Cuomo hat die Konsequenzen seines Verhaltens gezogen. Foto: Richard Drew (Keystone)

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Nachdem eine offizielle Untersuchung ihn wegen sexueller Belästigung mehrerer Frauen für schuldig befunden hat, haben die Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren bereits Fahrt aufgenommen. Sein Amt will Cuomo in 14 Tagen niederlegen.

Zuvor hatten Politiker beider Parteien, darunter US-Präsident Joe Biden, seinen Rücktritt gefordert.

red

