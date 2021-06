Kritik von Amnesty International – New York nutzt über 15’000 Kameras mit Gesichtserkennung Anonym durch den Big Apple spazieren – das sei nicht mehr möglich, kritisiert die Menschenrechtsorganisation. In Stadtteilen mit einem hohen Anteil von Schwarzen sei die Kameradichte ausserdem am höchsten.

Sicherheitskameras nehmen den Bereich vor dem Trump Tower in New York auf. Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

Die New Yorker Polizei nutzt nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International mehr als 15’000 Kameras mit Gesichtserkennung. Man sei dadurch niemals anonym, ob man bei einer Demonstration teilnehme, durch ein bestimmtes Viertel laufe oder nur einkaufe.

«Dieses weitläufige Netzwerk von Kameras kann von der Polizei zur invasiven Gesichtserkennung verwendet werden und läuft Gefahr, New York in eine orwellsche Überwachungsstadt zu verwandeln», wurde Amnesty-Experte Matt Mahmoudi in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert.

Die Untersuchung von Amnesty, an der sich Tausende Freiwillige beteiligten, kam dabei zu dem Schluss, dass in einer Nachbarschaft in Brooklyn mit einem hohen Anteil von Schwarzen und Hispanics die Dichte an Kameras am höchsten ist.

Die New Yorker Polizei habe Gesichtserkennung seit 2017 in 22 000 Fällen benutzt – sie ermöglicht es, Personen auf ihrem Weg durch die Metropole zu verfolgen. Dafür werden die Bilder der Gesichter mit Fotos in einer Datenbank verglichen, die Amnesty zufolge ursprünglich auch aus den sozialen Medien stammen.

