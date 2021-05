Enormer Luxusimmobilien-Boom – «New York ist eben doch unzerstörbar» Als Corona die Stadt hart getroffen hat, wurden schon Abgesänge verfasst: New York sei am Ende, kaputt, tot. Von wegen: Unterwegs mit einem Makler, der gerade heulen könnte vor Glück. Christian Zaschke

Wer eine Wohnung in Manhattan sucht: Am Hudson River bauen sie gerade, die unteren Stockwerke sind ab 7,35 Millionen Dollar zu haben, wobei die Hälfte schon verkauft ist. Foto: J. David Ake (Keystone)

Wohnung in Manhattan gefällig? Da wäre zum Beispiel dieses Haus in der Vestry Street, Hausnummer 67, im Stadtteil Tribeca gelegen. 13 Einheiten, die gerade von Grund auf saniert werden. Spätestens Ende 2022 soll alles fertig sein, aber natürlich wird jetzt schon verkauft. Die Wohnungen in den unteren Stockwerken sind ab 7,35 Millionen Dollar zu haben, für das noch zu errichtende Penthouse müssen Käufer 45 Millionen Dollar auf den Tisch legen. Knapp die Hälfte der Wohnungen ist bereits verkauft, und Makler Sebastian Steinau hat nicht den geringsten Zweifel daran, dass er für die anderen auch bald Käufer gefunden hat. Das liegt daran, dass der Markt für Luxusimmobilien in New York gerade boomt wie lange nicht mehr.