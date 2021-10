Alte Chäsi Burgistein – Neustart bei Wollefrau und Vogelmann Nach fünf «Schlegli», langer Rekonvaleszenz und dem Lockdown geben Francine Riesen und Roger Streit wieder Gas: mit einer neuen Ausstellung und einem neuen Geschäftszweig. Marc Imboden

Francine Riesen und Roger Streit vor der alten Chäsi Burgistein. Im Hintergrund einige der «schrägen Vögel», die Streit aus Alteisen herstellt. Foto: Marc Imboden

Das Leben hat Francine Riesen (54) «zum Gring preicht»: im wahrsten Sinn des Wortes und mehrmals hintereinander. Es war Anfang Februar im letzten Jahr. Francine Riesen arbeitete damals als Geschäftsführerin der «Bärner Bio-Bure» und selbstständig als Treuhänderin für Unternehmen und Private. Unter dem Strich belief sich ihr Pensum auf weit über 100 Prozent. «Das war zu viel für meinen Organismus. Er zog die Notbremse», blickt Francine Riesen heute auf diese fatalen Tage zurück.

Sie erlitt innerhalb einer Woche fünf Hirninfarkte, landläufig auch als «Schlegli» bezeichnet. «Ich hatte Schluckbeschwerden, Kopfschmerzen und meine linke Hand fühlte sich an, als ob sie in einem dicken Handschuh stecken würde.» Der Blutdruck bewegte sich in der Todeszone von 270.