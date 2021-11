Top-Jahrgang 2021 – Neun spektakuläre neue Schweizer Hotels Luxus oder Mittelklasse, Stadt oder Provinz, in den Bergen oder am See: Diese Gasthäuser feierten dieses Jahr trotz Pandemie Eröffnung – oder stehen kurz davor. Christoph Ammann

Mövenpick Hotel, Basel

Direkt beim Bahnhof: Das Mövenpick Hotel Basel

Einst war Mövenpick Gastrotrendsetter mit einem beachtlichen Schweizer Hotel-Portfolio. Seit einiger Zeit fungiert Mövenpick als eine unter vielen Marken des Hospitality-Giganten Accor, setzt nun aber im Heimatland ein Zeichen: Im September wurde das Mövenpick Hotel Basel eröffnet, direkt beim Bahnhof, dort wo die Abrissbirne das Hilton-Hochhaus gebodigt hatte.

234 Zimmer und 30 Suiten, ein aufregendes Gastrokonzept, eine grosse Meeting-Infrastruktur und eine kleine Wellnessanlage auf 19 Etagen – das sind die Stichworte zum neusten Basler Luxushotel. Und mit dem Südtiroler Matteo Thun ist ein viel beschäftigter Profi für das Design verantwortlich, der schon so manches Hotel geprägt hat.

Infos: all.accor.com

The Woodward, Genf

Neues Luxushotel in Genf: The Woodward wurde am 1. September eröffnet.

Die Rhonestadt ist nicht gerade arm an hochpreisigen Herbergen. Mit The Woodward kam am 1. September ein weiteres Luxushotel dazu, das eher einem repräsentativen Herrenhaus gleicht. In einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert mit denkmalgeschützter Fassade und Blick auf den Genfersee entstanden 26 Suiten und 2 Restaurants.

Hinter dem Projekt steht die renommierte Oetker Collection, die unter anderen das Le Bristol in Paris oder das Renners Park Hotel & Spa in Baden-Baden betreibt und mit The Woodward nun in den Schweizer Markt vorgedrungen ist. Innenarchitektur und Design stammen von Pierre-Yves Rochon, der auch das legendäre Savoy in London ausgerüstet hat.

Infos: oetkercollection.com

Autohalle, Andelfingen ZH

Ein Hotel fürs Zürcher Weinland: Die Autohalle in Andelfingen.

FC-Basel-Puncher Pajtim Kasami, die Stabhochspringerin Angelika Moser und der umstrittene SVP-Werber Alexandr Segert sind die bekanntesten Andelfinger. Doch nun sorgt auch ein Hotel im Hauptort des Zürcher Weinlands für Schlagzeilen: Die Autohalle mit 20 Doppelzimmern und einem schönen Restaurant mit Spezialitäten vom Holzkohlengrill ist das erste Hotel der Region, das diesen Namen verdient.

Eröffnung feierte man vor drei Wochen, Initiant und Investor ist der vermögende Unternehmer Thomas Meister, der eine Einstellhalle für 100 Oldtimer, Werkstatt, Eventlocation und eben das Hotel baute. Die nähere Umgebung, ein Gewerbegebiet an der Autobahn, geht zwar kaum als Idylle durch, aber das Hotel eignet sich bestens als Basislager, ein durchaus pittoreskes und eher unbekanntes Stück Schweiz zu erkunden.

Infos: autohalle.ch

La Gorge, Saas-Fee VS

Das Boutique Hotel La rGoge bietet spektakuläre Ausblicke.

Man ruht in der Tower-Suite oder in der Sky-Suite, wo ein Jacuzzi in schwindelerregender Höhe Entspannung verheisst. Klingt aufregend, was das Boutique Hotel La Gorge in Saas-Fee zu bieten hat. Es wurde am 1. Oktober neu eröffnet, mit 15 Zimmern und Suiten und einem Restaurant, dessen Name Programm ist: Wer im «Zer Schlucht» die Gerichte des aufstrebenden Küchenmeisters Christoph Held geniesst, wird zusätzlich mit dem spektakulären Blick in die Schlucht von Saas-Fee belohnt.

Infos: lagorge.ch

Jufa, Savognin GR

Neu in Savognin: Das Jufa.

Auf das geplante Mövenpick Resort muss Savognin noch ein paar Jahre warten, dank des Jufa, Mitte Juni eröffnet, ist der Oberhalbsteiner Ferienort trotzdem in der neuen Hotelwelt angekommen. Zusammen mit einem lokalen Holzbau-Unternehmer realisierte die grösste Hotelgruppe Österreichs eine Herberge in der Dreistern-Superior-Klasse, die mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer Philosophie fern von bizarrem Alpen-Disneyland schon viele Freunde gewonnen hat.

Ob die Ösis nach einem missglückten Versuch in Wildhaus SG und der Premiere in Graubünden bald weitere Projekte in der Schweiz ankündigen?

Infos: jufahotels.ch

Drei-Häuser-Hotel Caspar, Muri AG

Das Hotel Caspar in Muri wurde von Stararchitektin Tilla Theus gestaltet.

Stararchitektin Tilla Theus, die einst das Widder-Ensemble in Zürich kreierte, liefert im Aargauer Freiamt gerade ein weiteres Meisterstück ab. Am 25. November wird das Drei-Häuser-Hotel Caspar teilweise eröffnet. Wie Direktor John Rusterholz sagt, startet Caspar mit 29 Zimmern und einem Gastronomie-Provisorium.

Das Gesamtkunstwerk wird im Februar 2022 fertig sein und umfasst total 50 Zimmer und zwei Restaurants in den vollständig renovierten Gasthäusern Ochsen und Adler sowie dem Neubau Wolf.

Theus führt beim Bau nach eigener Einschätzung «die Vergangenheit ästhetisch weiter». Der Hotelname erinnert übrigens an den Murianer Landschaftsmaler Caspar Wolf (1735–1783), den Begründer der Alpenmalerei.

Infos: caspar-muri.ch

Victoria Hotel & Residence, Villars-sur-Ollon VD

Die Wiedereröffnung des Victoria Hotel & Residence steht kurz bevor.

Die beiden Unternehmer Jérome de Meyer und Marco Dunand bringen Schwung in den Waadtländer Ferienort, der schon bessere Zeiten gesehen hat. Sie kauften vor drei Jahren den in die Jahre gekommenen Club Med Villars Palace und gründeten die Villars Mountain Resort Group mit verschiedenen Hotels. Das Palace erwacht nach intensiver zweijähriger Renovation im August 2022 aus der Metamorphose.

Als Vorgeschmack wird am 17. Dezember das Victoria Hotel & Residence wiedereröffnet, das frühere Eurotel Victoria. Es soll ein Hort der Ruhe werden und in seiner Gastronomie mit regionaler Küche punkten.

Infos: villarspalace.ch

Hotel Port-Conty, Saint-Aubin-Sauges, NE

Trumpft im Winter mit Wellnessanlage auf: Das Hotel Port-Conty.

Das im Juni eröffnete Viersternhaus am Neuenburgersee hat zwar nur 30 Zimmer, teilt diese aber in vier Kategorien auf: Park, Pier, Fluss und See! Im Sommer tafelt man auf der Terrasse und verfolgt das Treiben im nahen Hafen, der Winter ist die perfekte Zeit, in der Wellnessanlage die Sauna und das Hamam zu testen.

Infos: hotel-port-conty.ch

Aïda Hotel & Spa, Crans-Montana VS

Das Aïda Hotel & Spa wird am 20. Dezember eröffnet.

Die Walliserin Séverine Bestenheider und der gebürtige Südfranzose Franck Reynaud eröffnen mit einem Jahr Verspätung am 20. Dezember ihr zweites Hotel im Ferienort hoch über dem Rhonetal. Das Aïda, einst von Severines Eltern geführt, wurde in ein luxuriöses Refugium mit 18 Suiten umgebaut.

Franck, mit einem «Michelin»-Stern und 18 «Gault-Millau»-Punkten ausgezeichnet, wird für kulinarische Höhepunkte sorgen. Das neuste Hoteljuwel von Crans-Montana bleibt Erwachsenen vorbehalten. Es findet wie das Stammhaus von Bestenheider/ Reynaud, die Hostellerie du Pas de l’Ours, Aufnahme in den erlauchten Kreis von Relais &Châteaux.

Infos: relaischateaux.com

Christoph Ammann ist Teamleiter Reisen und schreibt seit 35 Jahren über Tourismus. Seit 2011 ist er blind. Seine Lieblingsdisziplinen sind Portraits, Reportagen und Interviews. Neben Destinationen in Nah und Fern interessiert sich Ammann vor allem die Hotellerie mit all ihren Facetten. Mehr Infos

