Schweizer Genussstadt 2021 – Neun kulinarische Highlights in Genf Diese Gaumenerlebnisse sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man am Lac Léman zu Gast ist. Daniel Böniger

Auch im beliebten Freibad «Bains des Paquis» wird geschlemmt – etwa Käsefondue. Foto: Lucien Fortunati

Seien wir ehrlich: München ist etwas hemdsärmlig – wer will schon Weisswürste und Weizenbier zum Frühschoppen? Und nach Paris, wo Austern und Croissants locken, dauert die Reise trotz TGV mehrere Stunden. Darum sollten Schlemmer, die einen lukullischen Kurzurlaub planen, Genf ins Auge fassen. Hier neun Dinge, die man in der diesjährigen Genusshauptstadt keinesfalls auslassen sollte:

Gönnen Sie sich ein Glas regionalen Wein zum Apéro

Der Kanton Genf hat einen grosszügigen Landwirtschaftsgürtel (etwa 35 Prozent der Kantonsfläche), der die City umgibt, und nicht wenige Betriebe widmen sich dort dem Weinbau. Es lohnt sich, einen frischen Aligoté von der Domaine des Curiades oder einen mundfüllenden Viognier von der Domaine du Paradis zu bestellen, wenn man in Restaurants diesen Weinen begegnet. Aber auch ein einfaches Glas Chasselas aus einem der rund 100 Weingüter in der Gegend passt immer – ich persönlich sitze gern am Spätnachmittag im urigen Restaurant de l’Hôtel de Ville in der schönen Altstadt, wo ein solcher Apéro nicht mal fünf Franken kostet.