Mehr Sport, weniger Stress, gesünder ernähren, an Gewicht verlieren und etwas für die Umwelt tun: All das sind oft gehörte Ziele, welche sich die Leute in der Altjahrswoche für das neue Jahr vorgenommen haben. Doch wie lange werden diese anhalten? Wie lange hat man Geduld?

Jetzt sind wir in der vierten und letzten Januarwoche, und ich glaube, dass schon einige ihre Ziele aufgegeben und über den Haufen geworfen haben oder gemerkt haben, dass das Vorhaben unerreichbar und zu hoch gesetzt war und sie dieses zurückstufen mussten.

Wie setzt man sich ein Ziel, welches zwar ausserhalb der Komfortzone, aber trotzdem noch innerhalb der Realitätsgrenze liegt?

Was gibt es sonst für Optionen? Wie setzt man sich ein Ziel, welches zwar ausserhalb der Komfortzone, aber trotzdem noch innerhalb der Realitätsgrenze liegt? Auf der einen Seite sollte man vielleicht an seiner Ausdauer und Zielstrebigkeit etwas arbeiten. Denn wenn wir länger daran festhalten und uns an unserer eigenen Nase nehmen, würde es sicherlich schon besser funktionieren.

Auch sollte man sich vorher gut überlegen, ob die Ziele realistisch sind. In Etappen zu denken, ist auch eine gute Strategie: Also bis dann und dann möchte ich dies erreicht haben, und ab da geht es dann weiter. So sollte es einem vielleicht leichterfallen, um durchzuhalten und so mit seinen Zielen auch Erfolg zu haben.

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Anouk Hänni Anouk Hänni (14) aus Heiligenschwendi ist Gymnasiastin. Ihre Hobbys sind Klettern, Bouldern, Zeichnen und Handball.

Fehler gefunden?Jetzt melden.