Absage im KKThun – Neujahrskonzerte 2021 abgesagt Aufgrund der unsicheren Lage hat sich das OK für diesen Schritt entschieden. Das Programm soll am 1. Januar 2022 zur Aufführung kommen.

Das Neujahrskonzert am 1. Januar 2020 im KKThun: Es spielte das Blasorchester Oberland Thun (Boot), hier mit Moderator Martin O., Schweizer Stimm- und Klangmagier. Foto: Markus Hubacher

Die beiden für den 1. Januar 2021 geplanten Neujahrskonzerte im KKThun fallen dem Coronavirus zum Opfer. «Schweren Herzens, aber der Vernunft gehorchend, hat sich das von Beat Aberegg präsidierte OK für die Absage entschieden», heisst es in einer Mitteilung. Die Unsicherheit der aktuellen Lage mache die Planung und Durchführung des traditionellen Thuner Kulturanlasses äusserst schwierig. Das Team um Beat Aberegg setzt auf das Verständnis aller Akteure, des Publikums und der Sponsoren, wenn es die Risiken auf allen relevanten Ebenen möglichst klein halten will.

Unter dem Motto «Ein Melodien-Strauss nicht nur von Strauss - musikalische Leckerbissen, serviert von der Sinfonietta Mosaique» wären unter der Leitung von Georgios Balatsinos auch die Solistinnen Leticia Kahraman (Sopran) und Sandra Thomi (Mezzosopran) zum Zuge gekommen. Als Tanzpaar hätte das Publikum zudem Barbara Kaufmann und Beat Künzi auf der Bühne erleben können. «Noch ist nicht aller Tage Abend», heisst es weiter: Das OK hat sich zum Ziel gesetzt, das für 2021 erarbeitete Programm um ein Jahr zu verschieben und es am 1. Januar 2022 zur Aufführung zu bringen.

pd